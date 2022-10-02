شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يدعو الأعضاء للتقدم بأى اعتراضات مكتوبة للتنقل بين اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، فى مستهل الجلسة العامة اليوم، أعضاء مجلس النواب، إلى التقدم بأى اعتراضات مكتوبة تخص اللجان النوعية، موضحا أن قوائم اللجان النوعية تتم وفقا لرغبات الأعضاء، علما بأن الأعضاء الذين لم يتقدموا بطلب للتنقل من لجنة إلى لجنة أخرى تم اعتبارهم فى نفس اللجنة الموجودة من دور الانعقاد الماضى.

وأكد "جبالى" أن هيئة مكتب مجلس النواب ستقوم بالنظر فى أى اعتراضات مكتوبة مقدمة من الأعضاء خلال ثلث ساعة، وستقوم بالتنسيق بينها وفقا للإجراءات والقواعد المعمول بها وهى عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة من المحافظة الواحة على ربع عدد أعضائها إلى جانب مراعاة العضوية للتخصص فى اللجان قدر الإمكان وكذلك ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن 8 أعضاء على الأقل إلى جانب أن يتحقق تمثيل المعارضة والمرأة والشباب فى كل لجنة.

وأعلن جبالى رفع الجلسة العامة الأولى على أن تنعقد الجلسة التالية فى تمام الساعة 11.30.