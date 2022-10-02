شكرا لقرائتكم خبر عن في وجود كريستيانو.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام السيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يحل نادي مانشستر يونايتد كضيف ثقيل على نظيره نادي مانشستر سيتي اليوم الأحد والموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي

وسيقام لقاء مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد معقل الفريق ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:-

ونقدم لكم عبر الأسطر التالية تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أن يدفع به إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حيث جاء التشكيل كالآتي.

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع الفريق: ليساندرو مارتينيز، تيريل مالاسيا، ديوغو دالوت، رافاييل فاران.

خط الوسط: كريستيان إريكسن، كاسيميرو، برونو فرنانديز، فريدريكو سانتوس.

مركز الهجوم: أنتوني (كريستيانو رونالدو)، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.