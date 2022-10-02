شكرا لقرائتكم خبر عن موقعة الكلاسيكو.. جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي أمام اليونايتد اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم الأحد والموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2022-2023.

مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

ويحتضن ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي أحدا اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي ونظيره نادي مانشستر يونايتد لحساب الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويونايتد في الدوري الإنجليزي

ويواجه مانشستر سيتي نظيره نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام اليونايتد في الدوري

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: ايدرسون مورايس.

دفاع الفريق: جواو كانسيلو، كايل ووكر، روبن دياز، ناثان أكي (إيميرك لابورتي).

خط الوسط: كيفين دى بروين، برناردو سيلفا، كالفين فيليبس (جاك جريليش)، فيل فودين.

مركز الهجوم: إرلينغ هالاند، جولييان ألفاريز (رياض محرز).