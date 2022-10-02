المكسيك: مقتل ثلاثة في تحطم طائرة هليكوبتر

02 أكتوبر , 2022 طائرة هليكوبتر (تعبيريّة). أفادت البحرية المكسيكية ان ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب اثنان بعد تحطم طائرة هليكوبتر في ولاية تاباسكو الجنوبية يوم السبت. وذكر بيان نشرته القوات البحرية إن تحقيقاً يجري في سبب تحطم الطائرة. وأضاف البيان أن المسؤولين يجرون عمليات استطلاع في المنطقة. ويأتي الحادث بعد تحطم طائرة هليكوبتر في يوليو/تموز أسفر عن مقتل 14 شخصاً أثناء قيامهم بمهمة لاعتقال زعيم تجارة المخدرات رفائيل كارو كوينتيرو.

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