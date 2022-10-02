02 أكتوبر , 2022 وفاة 127 شخصاً خلال تدافع بمباراة كرة قدم في إندونيسيا (أ ف ب). أعلن قائد الشرطة في جاوة الشرقية اليوم السبت عن وفاة 127 شخصاً وإصابة 180 خلال تدافع للجماهير أثناء مباراة لكرة القدم في إندونيسيا. وأوضح قائد الشرطة نيكو أفينتا للصحافيين أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

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