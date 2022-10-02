انت الان تتابع خبر صدور أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين في وزارة الدفاع – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنَّ "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ مدير دائرة الموازنة في وزارة الدفاع الأسبق".

وأضافت، أنَّ "المحكمة أصدرت أمري استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المدير العام لدائرة التجهيز والتسليح والأمين العام الأسبقين في الوزارة، عن موضوع الشكوى المُقدَّمة من قبل وزير الدفاع إضافة لوظيفته بحقِّ مدير إحدى شركات الاستثمارات".



وبينت إنَّ "محكمة تحقيق تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر القبض والاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".