انت الان تتابع خبر صالح يبحث مع بلاسخارت الاوضاع السياسية والخروج من الازمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن "صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، مُمثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت".

وأضاف، أن "اللقاء بحث الأوضاع العامة في البلد، وخصوصاً الأمنية والسياسية منها".



وتابع: "تم التأكيد على أهمية الخروج من الأزمة السياسية عبر الحوار والأخذ بالاعتبار التحديات الجسيمة التي تواجه البلد إلى جانب تلبية الاستحقاقات الوطنية، والوصول إلى نتائج إيجابية تضمن الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين وتحقيق تطلعاته".