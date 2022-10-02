انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/25 ولغاية 2022/10/1 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1651

-القبض مطلقي العيارات النارية 13

-احالة متهمين الى المحاكم 253

-القضايا الخاصة بالمخدرات 200

-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5

- دعاوى حالات العنف الاسري 713

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 715

-مضاهات طبعات الاصابع 50

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422

-عدد طالبي النجدة 2103

-فض مشاجرات 1697

-ضبط عجلات مطلوبة 61

-تبرع بالدم 12

-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 17

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 241

-طبع لوحات السيارات 9455

-اصدار اجازات السوق 13275

-اصدار سنوية السيارات 133618

