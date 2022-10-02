انت الان تتابع خبر حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة خلال اسبوع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/25 ولغاية 2022/10/1 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1651
-القبض مطلقي العيارات النارية 13
-احالة متهمين الى المحاكم 253
-القضايا الخاصة بالمخدرات 200
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5
- دعاوى حالات العنف الاسري 713
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 715
-مضاهات طبعات الاصابع 50
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422
-عدد طالبي النجدة 2103
-فض مشاجرات 1697
-ضبط عجلات مطلوبة 61
-تبرع بالدم 12
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 17
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 241
-طبع لوحات السيارات 9455
-اصدار اجازات السوق 13275
-اصدار سنوية السيارات 133618
-تنفيذ اوامر قبض 1651
-القبض مطلقي العيارات النارية 13
-احالة متهمين الى المحاكم 253
-القضايا الخاصة بالمخدرات 200
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5
- دعاوى حالات العنف الاسري 713
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 715
-مضاهات طبعات الاصابع 50
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 422
-عدد طالبي النجدة 2103
-فض مشاجرات 1697
-ضبط عجلات مطلوبة 61
-تبرع بالدم 12
-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 17
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 241
-طبع لوحات السيارات 9455
-اصدار اجازات السوق 13275
-اصدار سنوية السيارات 133618