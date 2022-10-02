انت الان تتابع خبر مقتل إرهابي والإطاحة بـ6 آخرين في نينوى وبغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية والقوة الجوية العراقية وطيران الجيش العراقي شرعت بتنفيذ واجب في جبال بادوش بمحافظة نينوى".وأضاف، أن "القوة تمكنت من قتل احد الإرهابيين اثناء اشتباكات مباشرة جرت في أحد الأنفاق، حيث حاول الإرهابي الهرب منهم إلا أنهم أردوه قتيلًا على الفور وتبين بأنه يرتدي حزامًا ناسفًا".

وأضاف، انه "تم تفجير كامل الانفاق التي كان يتخذها هؤلاء الإرهابيين كملاذ آمن لهُم".

وعلى صعيد مُتصل، أوضح رسول، أن "الجهاز نفذ سلسلة من الواجبات الناجحة في مُحافظات مُختلفة، أسفرت عن إلقاء القبض على٦ من عصابات داعـش أحدهم في العاصمة بغداد ".



وأتم البيان: "كما تم العثور على كدس للعتاد في قرية تل خربة بمحافظة نينوى بدلالة احد الإرهابيين".