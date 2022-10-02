شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "الإدارة المحلية" تتصدر كشوف عضوية مجلس النواب بواقع 52 برلمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” إحصائية بعدد أعضاء مجلس النواب، بالكشوف المبدئية للجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والتي تكشف تصدر لجنة الإدارة المحلية المركز الأول من حيث عدد الأعضاء المنضمين إليها بواقع 52 عضوا يليها لجنة الإسكان والمرافق العامة في المركز الثالث بواقع 50 برلمانيا، ثم لجنتا الطاقة والبيئة، الدفاع والأمن القومي بالمركز الثالث بواقع 44 عضوا لكل منهما.

ومن المقرر، أن يشهد اليوم الأحد الإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ويعقب ذلك إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان وإعلانها في الجلسة العامة.

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 35 عضوا

2- لجنة الخطة والموازنة 24 عضوا

3- لجنة الشؤون الاقتصادية 18 عضوا

4- لجنة العلاقات الخارجية 28 عضوا

5- لجنة التعليم والبحث العلمي 22 عضوا

6- لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 8 أعضاء

7- لجنة الشؤون العربية 13 عضوا

8- لجنة الاقتراحات والشكاوي 16 عضوا

9- لجنة القوى العاملة 12 عضوا

10- لجنة الدفاع والأمن القومي 44 عضوا

11- لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير 50 عضوا

12- لجنة النقل والمواصلات 25 عضوا

13- لجنة حقوق الانسان 16 عضوا

14- لجنة الشباب والرياضة 19 عضوا

15- لجنة الصناعة 22 عضوا

16-لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة 8 أعضاء

17- لجنة الطاقة والبيئة 44 عضوا

18- لجنة الإدارة المحلية 52 عضوا

19- لجنة الشؤون الصحية 35 عضوا

20- لجنة الثقافة والإعلام والآثار 11 عضوا

21- لجنة السياحة والطيران المدني 15 عضوا

22- لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 8 أعضاء

23- لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية 32 عضوا

24- لجنة الشؤون الافريقية 9 أعضاء

25- لجنة التضامن الإجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة 22 عضوا