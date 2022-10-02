شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة التوقيع".. الدعوى الأخطر فى سوق البيع والشراء.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عن الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء.. دعوي صحة التوقيع بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله 3 شروط لقبول الدعوى و5 ملاحظات عدم تلاشيها يؤدى لأزمة، وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء.. دعوي صحة التوقيع بين التأويل والتطبيق.. 3 شروط لقبول الدعوى.. و5 ملاحظات عدم تلاشيها يؤدى لأزمة.. وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي



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