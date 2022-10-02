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"صحة التوقيع".. الدعوى الأخطر فى سوق البيع والشراء.. نقلا عن "برلماني"

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عن الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء.. دعوي صحة التوقيع بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله 3 شروط لقبول الدعوى و5 ملاحظات عدم تلاشيها يؤدى لأزمة، وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

عن الدعوى الأخطر في سوق البيع والشراء.. دعوي صحة التوقيع بين التأويل والتطبيق.. 3 شروط لقبول الدعوى.. و5 ملاحظات عدم تلاشيها يؤدى لأزمة.. وخبير يوضح نصاب الاستئناف للحكم الصادر في صدد هذه الدعوي

 


                                        برلمانى


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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