فيديو وصور.. محافظ القليوبية يتفقد المدارس في أول يوم دراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة لتفقد مدارس المحافظة التي استقبلت الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد، وشارك الطلاب في أداء تحية العلم، وإلقاء كلمة بطابور الصباح.

جاء ذلك بمشاركة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، والصادق السيد مدير التعليم الفني بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والدكتور عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية.

وتفقد المحافظ، المدرسة الفندقية ببنها التابع والمعهد الديني، والمعهد الديني للفتيات التابعين للمنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد من المدارس بمدينتي بنها والقناطر الخيرية.

وتفقد المحافظ لبعض المدارس من فصول دراسية ودورات مياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات، والمناطق الخضراء داخل المدارس، مُبديًا بعض ملاحظاته بالاهتمام بالنظافة العامة لدورات المياه، والفصول الدراسية، والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول لإضفاء مظهر جمالي للمدارس، مع ضرورة نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق، مشدداً على إستكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول.