صور.. انتظام الطلاب في أول أيام العام الدراسي الجديد بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدارس محافظة القليوبية، اليوم الأحد، انتظام الطلاب والتلاميذ في أول يوم دراسي بمدارس المحافظة، حيث جرى تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، لافتاً بجاهزية إستقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي عدد فصول 308262، في 2611 مدرسة، بإجمالي معلمين وإداريين 86518، في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة.

وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بأن 43 مدرسة تم افتتاحها هذا العام وجاري استكمال التجهيزات، والانتهاء من توصيل المرافق لمدرستي (عرب صبيح الإبتدائية ومدرسة عبد الرحمن عويس الإبتدائية بإدارة شبين القناطر).