بالونات وصور تذكارية في استقبال رياض الأطفال بالسويس.. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

حرصت إدارة مدارس التعليم الأساسي بالسويس على الاحتفال بالطلاب في الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية المختلفة، لتشجيعهم على الحضور وحب المدرسة، وأجرت المدارس احتفالا بالأطفال في مرحلة الـ "KG".

ووزع المعلمات بمرحلة رياض الأطفال البالونات والهدايا الرمزية على الأطفال أثناء استقبالهم داخل القاعات، فضلا عن تصويرهم مع أولياء الأمور مع لوحة الاستقبال والاحتفال بالعام الجديد.

وفي السياق التزم الطلاب والطالبات بالذي المدرسة وحضور طابور الصباح في اليوم الأول بالسويس، حيث بدأ العام الدراسي الجديد داخل 459 مدرسة بحضور ما يقرب من 180 ألف طالب وطالبة.

حرص ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم على حضور طابور الصباح ومتابعة بداية اليوم الدراسي في عدة مدارس للاطمئنان على سير العمل مع بداية العام الجديد.