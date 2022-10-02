في أول زيارة رسمية.. محافظ بني سويف يستقبل وزير التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بمكتبه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، في أول زيارة رسمية له لبني سويف بعد تقلده مهام منصبه.

من المقرر أن يقوم المحافظ والوزير بتفقد عدد من المدارس، لمتابعة انتظام الدراسة بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، والتي تشمل مدارس "الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات "الصفا سابقاً"، والشهيد أحمد محمد عبده الرسمية"على مبارك سابقاً"، ومدرسة الشروق الرسمية للغات بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة".