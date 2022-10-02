بعد 25 سنة دراسة.. "التعليم" تلغي قصة "مغامرات في أعماق البحار" بمنهج خامسة ابتدائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تصوير - أحمد جمعة ومحمد معروف:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء قصة "مغامرات في أعماق البحار" بمادة اللغة العربية في المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي لعام 2022- 2023.

وكشف شادي زلطة، المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سبب إلغاء قصة "مغامرات في أعماق البحار" من منهج اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، قائلًا: إن قرار إلغاء "القصة" بمادة اللغة العربية صدر للصفَّين الرابع والخامس من المرحلة الابتدائية بالمنهج القديم.

وأضاف زلطة: المنظومة التعليمية الجديدة تراعي التكامل بين المهارات اللغوية المتمثلة في (الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة)، قائلًا: "لذا اهتمت الوزارة بوضع القصص في الكتب المطورة من رياض الأطفال إلى الصف الخامس الابتدائي، فضلًا عن النصوص المعلوماتية".

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن القصص تتنوع ما بين قصص الاستماع التي تتجاوز الـ6 قصص، فضلًا عن القصص التي تعالج كموضوعات قراءة، معقبًا: "ولذلك وجدنا أننا لسنا بحاجة إلى كتاب القصة الإضافي".

كانت صفحات السوشيال ميديا تداولت منشورات تتضمن إلغاء قصة "مغامرات في أعماق البحار" بمادة اللغة العربية لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي هذا العام الدراسي، بعد أن دامت دراستها 25 عامًا.

وكتبت مدرسة الشهيد أحمد صلاح محمد عوض الابتدائية المشتركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك": "وداعاً مغامرات في أعماق البحار.. تم إقرار قصة (مغامرات في أعماق البحار) لأول مرة ضمن منهج اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي في العام الدراسي ١٩٩٧/ ١٩٩٨م، واليوم في ٢٠٢٢م، وبعد مرور ٢٥ سنة منذ بدء تدريسها، تقرر وزارة التربية والتعليم إلغاء القصة في المنهج الجديد للصف الخامس".​