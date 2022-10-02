بالأعلام وعلامات النصر.. الطلاب يستقبلون أول أيام العام الدراسي في بورسعيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

رفع طلاب مدارس محافظة بورسعيد الحكومية، أعلام مصر، صباح اليوم الأحد، للاحتفال بأول أيام العام الدراسي الجديد.

كما حرص عدد من الطلاب على رفع علامات النصر والتقاط الصور التذكارية مع زملائهم، في ظل أجواء من الفرحة والبهجة، وتفاعل الطلاب مع الاحتفالات المصغرة التي نظمتها إدارات المدارس لهم، في ظل ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس بنسب قاربت 100% في بعضها.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد حضر طابور الصباح،صباح اليوم الأحد في مدارس: القناة الإعدادية بنات، وأشتوم الجميل ببورسعيد، وأحمد شوقي.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن أن مدارس بورسعيد جاهزة لاستقبال 153 ألف طالبًا وطالبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مشيرة إلى أنه جرى إنهاء معظم أعمال الصيانة البسيطة، وتوزيع مقاعد الطلاب على كافة المدارس بجميع مراحل التعليمية، فضلًا عن الإنتهاء من كافة التجهيزات الفنية والإدارية.