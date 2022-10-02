فيديو وصور.. رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب الجدد بالهدايا والأعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام الدين فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الأحد، الطلاب الجدد أثناء دخولهم عبر بوابات الجامعة المختلفة، وحرص على تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد، وحثهم على الاجتهاد والتفوق.

وقام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا والأعلام على الطلبة والطالبات أثناء دخولهم حرم الجامعة، وتفقد سير العمل بمكاتب الاستقبال التي جرى تخصيصها لتعريف الطلاب بالجامعة وأنشطتها المختلفة من خلال توزيع بطاقات تعريفية.

وأكد فرحات خلال لقائه مع " الخليج 365" على جاهزية الجامعة وكلياتها العشرين لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب هذا العام، وتسخير كافة مقومات الجامعة المادية والبشرية لخدمة العملية التعليمية وانتظامها على الوجه الأمثل منذ أول أيام الدراسة، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية بجميع الفرق الدراسية بكليات الجامعة، ورفع كافة المقررات الدراسية على المنصة التعليمية.

كما أشار إلى أن الجامعة الأهلية تفتتح أعمالها هذا العام من خلال تشغيل كلية الصيدلة، بينما بلغت نسب الإنشاءات في باقي كلياتها أكثر من 80%، وجار الانتهاء من باقي التحهيزات، فضلاً عن إنشائها على غرار الجامعات الذكية الحديث.