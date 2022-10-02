قرب خطوط الغاز .. تحركات عاجلة للجيش الإيطالي بعد ضرب «نورد ستريم»

الشارقة - اميمة ياسر - كثفت البحرية الإيطالية وجود قواتها في البحر الأبيض المتوسط قرب خطوط الغاز الممتدة إليها من تونس وليبيا والجزائر، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة، وذلك بعد أيام من تفجير خط غاز "نورد ستريم" الروسي تحت مياه بحر البلطيق.

ووفق تقدير خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيو عربية"، فإن إيطاليا قد تتخذ خطوات أبعد الأيام المقبلة، خاصة مع وجود توترات في البحر الأبيض وتحركات عسكرية لعدة دول على سواحله.

وتزداد أهمية هذه الخطوة، مع إعلان شركة "غازبروم" الروسية تعليق تسليم شحنات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، اعتبارا من السبت؛ وهو ما يفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية أن 500 جندي يعملون الآن على حماية خطوط الغاز في البحر المتوسط، موزعين على سفن وطائرات وقطع بحرية.

وتعتبر التعزيزات التي شملت 3 وحدات بحرية و12 مركبة تحت الماء وطائرات عمودية، أقصى قوة تشغيلية تم حشدها لمواجهة المخاطر القائمة في المتوسط.

والأسبوع الماضي، تسبب تخريب استهدف خطي غاز "نورد ستريم 1 و2" الممتدين من روسيا إلى أوروبا، في تلف خط الغاز البحري الممتد بين إيطاليا وألمانيا.