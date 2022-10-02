اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية إمبابة الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة المتهم زيد أحمد توفيق محمد أبو راضي "هارب" السن 21 طالب صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية إمبابة الإرهابية ".

تنظر المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبـو العـلا، وغريب محمـد متولي، ومحمـود زيدان، ومحمد نبيل.

وكانت قضت ذات دائرة الإرهاب بحكمها في محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية، بينهم 7 مخلي سبيلهم بتدابير احترازية و5 أخرين هاربين والخاصة بأحداث تفجير كمين رمسيس الأمني واستهداف الخدمة الأمنية.