مفاجأة.. ما موقف رئيس "تعليم الشيوخ" من نظام التحسين للثانوية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم في مجلس الشيوخ، إنَّه كان ضد نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة، لأنه لا يوجد داعٍ أن يكون هناك تحسين للطالب ويدفع 5 آلاف جنيه كما كان مطلوبًا.

جاء ذلك في حوارٍ سابق لـ"الخليج 365"، مبررًا رأيه بأن التعليم في مصر بالمجان، كما أنه يكون ذلك الطالب متفوقًا على زميله الذي كان معه منذ البداية، من ثمَّ لا يوجد داعٍ للتحسين.

وكشف أنه طالب في وقتٍ سابق، أن يدرس الطلاب 6 مواد فقط منقسمة إلى 3 مواد في الفصل الدراسي الأول و3 أخرى في الفصل الدراسية الثاني، ومن يؤلف هذه المواد يكونوا أساتذة من الجامعات".

وأضاف: "طلبنا هذا حتى نُقلل الدروس الخصوصية ويتم الامتحانات لـ3 مواد في كل فصل دراسي، وبناءً على ذلك نقلل الدروس الخصوصية إلى الربع، خاصة أن المواد قبل ذلك كانوا 12 مادة، وهذا كثير على الطالب، خاصة أن الدروس الخصوصية مهما هنعمل مش هنقدر نبطلها بشكل نهائي".

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية، أنَّه يسعى إلى استحداث نظام التحسين في الثانوية العامة، بشرط موافقة مجلس الوزراء والبرلمان.