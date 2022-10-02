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موسكو تنتقد عرض بريطانيا مساعدة الدنمارك في التحقيق بحادث خط "نورد ستريم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عرض المملكة المتحدة مساعدة الدنمارك في التحقيق في التخريب في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2.

وكتبت متحدثة الخارجية الروسية - ع برقناتها على موقع التواصل الاجتماعي (تلجرام)، ونقلتها وكالة تاس الروسية - "عرضت المملكة المتحدة على الدنمارك مساعدتها في التحقيق في أعمال التخريب في نورد ستريمز، حسبما أفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس. إن الثعالب تقاتل من أجل حقوق الدجاج"، في إشارة إلى أن المشتبه به يقاتل من أجل حقوق ضحاياه.

وكان قد تم الكشف عن أربعة تسربات في خطوط أنابيب الغاز في نورد ستريم ، وآخرها تم تحديده من قبل خفر السواحل السويدي.

وكانت شركة نورد ستريم قد ذكرت أن ثلاثة مواقع من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و 2 البحرية تعرضت لأضرار غير مسبوقة يوم الاثنين.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ، دميتري بيسكوف بأن موسكو "قلقة للغاية بشأن الأخبار"، ولم يستبعد أن تكون عملية خطوط الأنابيب قد تعطلت بسبب عمل تخريبي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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