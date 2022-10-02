العثور على جثة مُسن مجهول الهوية أمام نادي رياضي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

عُثر بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، على جثة مُسن مجهول الهوية أمام نادي رمسيس الرياضي في نطاق حي الشرق.

تلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالعثور على جثة مُسن مجهول الهوية أمام نادي رمسيس نطاق حي الشرق، فانتقلت قوات الشرطة ورجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين صحته.

حُرر محضر بالواقعة وجاري التحري حول ملابسات الواقعة وهوية الشخص المتوفي، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.