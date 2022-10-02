حلقات ذكر وابتهالات.. قرى سوهاج تحتفل بذكرى المولد النبوي - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

نشرت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء السبت، بثًا مباشرًا بعنوان "ابتهالات وإنشاد.. قرى سوهاج تحتفل بالمولد النبوي على طريقتهم الخاصة"، وذلك من الاحتفالية التي نظمها العمدة عبدالعزيز رضوان، عمدة قرية التل الزوكي بطما شمالي محافظة سوهاج، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقدم عمدة القرية واجب الضيافة من أطعمة ومشروبات وحلوى لضيوف الليلة الذين جاءوا لتلبية الدعوة والاستمتاع بليلة الذكر.

أحيا الليلة المنشد والمبتهل محمد بكر، ابن مركز طهطا بحضور المئات من أهالي قرية التل الزوكي والقرى والمراكز المجاورة.