الحرب ضد أوكرانيا ستظل مستمرة من 5 لـ10 سنوات

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور أشرف الصباغ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، الباحث في الشأن الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أقر أن الحرب تستمر من 5 إلى 10 سنوات وبوتين لن يستجيب للضغوط من امريكا حتى لو تضاعفت العقوبات، مفيدا بأن بوتين أعلن نيته عن أن الحرب ستظل مستمرة لفترة طويلة.

وأضاف أن الغرب يرفض الدخول في أي حرب مباشرة مع ورسيا ولكن سيظل يساعد اوكرانيا إلى ما لا نهاية حتى يستعيدوا ما سلب منهم، مؤكدا أن روسيا الان تروج أن الغرب يرفض انضمام اوكرانيا لحلف الناتو.

وتابع: "بوتين قد يلجأ إلى نشر أسلحة نووية في حالة لم يتم تنفيذ شروطه من الغرب، وإذا لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على الاقاليم الرابعة التي أعلنت انضمامها الامس"، مؤكدا أنه طالما بوتين في السلطة لن يتم حل الازمة الاوكرانية على الاطلاق وبوتين رجل قوي وسيواصل الحرب مع اوكرانيا طوال ما دام يتنفس.