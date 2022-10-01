شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| البلوز حاول خطف مودريتش.. وبوتر يعلق على فوز اليوم أمام كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم السبت الموافق 1 أكتوبر المقبل، وذلك يأتي فيما يلي..

تشيلسي يفوز على كريستال بالاس بثنائية مثيرة

حقق نادي تشيلسي الإنجليزي فوز مثير على مضيفه كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

بوتر يفجر تصريحات مثيرة عقب فوز تشيلسي على كريستال بالاس اليوم

صرح بوتر المدير الفني لتشيلسى عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "نحن سعداء بالنتيجة، إنه ملعب صعب علينا القدوم إليه، أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد لكننا استقبلنا الهدف من أول فرصة لهم داخل منطقة الجزاء".

وواصل: "الفضل في الفوز يرجع إلى اللاعبين، نجحوا في تدارك الهدف ولم يتركوا رؤوسهم تنخفض وكان من الجيد تسجيل هدف التعادل والعودة في المباراة".

واستمر: "كان علينا البقاء على فرصتنا لأن كريستال بالاس فريق جيد ولديه لاعبين مميزين، وأن تسجل هدفا وتحصل على 3 نقاط فهذا أمر رائع لذلك فإن الفضل يعود إلى اللاعبين".

وعن سيلفا: "حقيقة كان بعيدا جدا عن المرمى عندما لمس الكرة بيده وكان يمكن أن يذهب في الاتجاه الآخر".

واختتم تصريحاته مؤكدًا: "اللعبة كانت قريبة ويمكنني أن أفهم شعور باتريك فييرا بالإحباط".

مستجدات نارية.. مودريتش كان قريب من تشيلسي

أشار مودريتش في تصريحات صحفية إلى اقترابه من الانضمام إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي سابقًا، حيث صرح نجم ريال مدريد الإسباني بالتالي..

أكد مودريتش:: "لقد كان كل شيء مثيرًا للغاية، التقينا نحو عشرين شخصًا على متن قارب".

وواصل: "بدا أنهم جزء من حراسة الأمن، كان كل شيء سريعًا ومنظمًا بشكل جيد، وجلسنا في أحد الطوابق الفاخرة، حتى ظهر أبراموفيتش، خلال لقاءنا، ترك أبراموفيتش انطباعًا بأنه شخص هادئ وغامض إلى حد ما، كان بسيطًا في حديثه وقال نحن نعلم أنك لاعب جيد ونود منك التوقيع مع تشيلسي".

وأتم التصريحات مؤكدًا: "كنت مستعدًا للانتقال إلى نادٍ أكثر طموحًا، من أجل الفوز بالألقاب، ولكن الصفقة لم تتكلل بالنجاح".