شكرا لقرائتكم خبر عن جابريل جيسوس يحقق رقمًا قياسيًا جديد بهدفه فى مواجهة ديربي لندن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم نادي أرسنال، تألقه مع الفريق، بعدما تمكن من تسجيل هدف التقدم "للجانرز " فى مواجهة توتنهام الليلة، والتي أنتهت منذ قليل بتفوق كتيبة أرتيتا بثلاثية لهدف، ومواصلة صدارة ترتيب مسابقة البيرميرليج.

وحقق جيسوس رقمًا قياسيًا جديدًا،بعدما أصبح جيسوس أول لاعب برازيلي ينجح بالتسجيل فى ديربي شمال لندن منذ عام 2007، حيث لم يسبق أن يسجل أي لاعب برازيلي أهداف فى مواجهة توتنهام خلال ال 15عامًا الأخيرة، حيث كان البرازيلي جوليو بابتيستا آخر من سجل فى لقاء الفريقين.



عقدة أرتيتا ما زالت تلاحق توتنهام من جديد

ويبدو أن عقدة أرتيتا لم تنتهي بعد، حيث فشل فريق توتنهام فى تحقيق الفوز الأول على أرسنال بملعب الإمارات، خاصة أنه لم يسبق على أتباع هاري كين التفوق على المدرب الأسباني فى أي مباراة تم خوضها على هذا الملعب، سواء أكان لاعبًا أو مدربًا للفريق.

وعزز المدرب الأسباني رقمه القياسي فى الحفاظ على سجله خالي من الهزيمة أمام توتنهام، لا سيما أن هذا اللقاء يعد الثامن فى تاريخ المدرب، الذي لا يتعرض فيه للهزيمة على يد الفريق، حيث حقق ثلاث إنتصارات وتعادلين حينما كان لاعبًا، فى الوقت الذي حقق ثلاث إنتصارات على الفريق الضيف كمدرب.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ارسنال

وعزز نادي ارسنال من ترتيبه فى صدارة الدوري الإنجليزي، بعد الفوز على توتنهام فى مواجهة الليلة، حيث يمتلك الفريق 21 نقطة فى صدارة مسابقة البيرميرليج من 8 لقاءات خاضها الفريق، فى حين يحتل نادي مانشستر سيتي النركز الثاني برصيد 17 نقطة، ولكن من 7 لقاءات فقط خاضها الفريق السماوي.