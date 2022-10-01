شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يعلق على خسارة توتنهام أمام أرسنال فى مباراة الديربي اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على نتيجة مباراة اليوم، والتي انتهت بخسارة فريق توتنهام بثلاثية مقابل هدف وحيد، حيث أشار أن الفريق قدم مباراة جيدة فى الشوط الأول، والذي ظهر فيه الفريق أكثر توازنًا، ولكن شدد إلى أن الفريق أفتقر للمسة الأخيرة فى إنهاء الهجمات.

وأضاف كونتي أن مباراة اليوم كانت تحمل طابع خاص للفريق، كما أوضح أن خسارة المباراة بالطبع أحزنته بشدة، كما أكد أن توقيت هدف جايسوس مع إنطلاقة الشوط الثاتي أربكت حسابات الفريق، إضافة إلى تعرض الفريق لحالة تعرض، فى الوقت الذي نشط فيه الفريق من الناحية الهجومية وكان قريبًا من التعادل.



كونتي يهاجم التحكيم الإنجليزي بسبب الطرد

وهاجم المدرب الإيطالي التحكيم الإنجليزي بسبب حالة الطرد التي تعرض لها الظهير البرازيلي إيمسرون رويال، حيث أكد أن اللاعب لم يستحق الحصول على الطرد فى هذه اللعبة، كنا أوضح أن حكام ال var فى حاجة إلى التطوير خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك بعض الألعاب المشابهة يتحصل عليها بعض اللاعبين على البطاقة الصفراء فقط.

وواصل أن الأمور فى الدوري الإنجليزي مختلفة تمامًا، لأنهم لا يسيرون بنفس المعايير والطريقة فى جميع المباريات، ومن ثم يتعرض بعض الفرق للظلم الواضح مثلما حدث مع الفريق اليوم، لا سيما أن أرسنال تمكن من تسجيل الهدف الثالث وقتل المباراة بعد حالة الطرد مباشرة.



كونتي يؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح

وعلى الرغم من تعرض توتنهام للهزيمة اليوم، فإن كونتي يري أن الفريق يسير على الطريق الصحيح، كما أضاف أنه يعلم جيدًا إلى أي طريق يمضي الفريق، مشيرًا أن الأهم فى الفترة الحالية، هو عدم إبتعاد الفريق عن المنافسة والمربع الذهبي.