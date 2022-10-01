شكرا لقرائتكم خبر عن ردة فعل غريبة من يورجن كلوب بعد التعادل أمام برايتون فى البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعترف المدرب الألماني يورجن كلوب بأن فريقه استحق التعادل فى مباراة اليوم، وظهر الحزن الشديد على المدرب بعد النباراة، خاصة أن التعادل يعد فى مثابة الخسارة، فى ظل تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة، وإبتعاده عن صراع الصدارة بشكل كبيرة بعد تعادل اليوم.

وأكد كلوب أن فريقه لم يستحق الفوز خلال مجريات المباراة، والتي تفوق فى معظمها الفريق الضيف، لا سيما أن دخول الفريق فى أجواء المباراة جاءت متأخرة، فى الوقت الذي دخل برايتون اللقاء متحمس للغاية، الشئ الذي نجح فيه الفريق من خلال تسجيل هدفين مبكرين.



كلوب يكشف موقف الفريق من المنافسة

ويري يورجن كلوب أن الفريق أبتعد عن المنافسة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، خاصة أن المنافسة أصبحت صعبة للغاية هذا الموسم، فى ظل تحقيق المنافسين لنتائج إيجابية خلال الأسابيع الأخيرة، إضافة إلى معاناة الفريق فى الفترة الماضية من كثرة الإصابات وعديم وجود البديل المناسب.

وأضاف أن الفريق سيفعل ما سيوسعه وأن الجميع سيقاتل من أجل تحسين مركز الفريق، بعدما تراجع ليفربول للمركز التاسع فى ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الحصول على 10 نقاط فقط من 7 لقاءات خاضها الفريق، وبفارق 11 نقطة كاملة عن أرسنال المتصدر لجدول ترتيب المسابقة.



تعرف على منافس ليفربول بالجولة العاشرة

وينتظر الفريق تحدي صعب للغاية فى الجولة القادمة، لا سيما أن ليفربول سيواجه أرسنال المتصدر خارج الأنفيلد، الأمر الذي يجعل الفريق فى موقف لا يحسد عليه، فى ظل تألق "الجانرز" فى الفترة الحالية، وصعوبة إيقافه عن الزحف نحو الإنفراد بالصدارة.