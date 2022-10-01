شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يواجه إنتقادات لازعة بعد تعثر الفريق أمام برايتون الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واجه النجم المصري محمد صلاح العديد من الإنتقادات بعد مباراة ليفربول وبرايتون اليوم، والتي أنتهت بالتعادل الإيجابي 3/3 لكل فريق، فعلى الرغم أن اللاعب قام بصناعة الهدف الأول للفريق، ولكنه ظهر بشكل سيئ فى مجمل اللقاء، حيث أهدر اللاعب أكثر من كرة سانحة للتهديف، فى الوقت الذي غاب فيه اللاعب تمامًا عن باقي أحداث المباراة.

وتري جماهير ليفربول أن موسم اللاعب الحالي مع الفريق هو الأسوء، ليس فقط للنجم المصري ولكن لباقي عناصر الفريق، وأصيبت جماهير "الريدز" بصدمة كبيرة، خاصة أن هذه البداية ليست هى الأفضل للاعب، والذي يبدو أنه ما زال متأثرًا بخسارة لقب دوري الأبطال أمام ريال مدريد.



الجماهير المصرية تناشد صلاح بالرحيل!

وأعربت الكثير من الجماهير المصرية عن رأيها الشخصي فى تجربة محمد صلاح الحالية مع ليفربول، حيث نصحه الكثير بتغيير وجهته فى الفترة المقبلة وخوض تحدي جديد مثلما فعل ماني، فى ظل إنهيار الفريق هذا الموسم، والذي من الواضح أن الفريق لن ينافس على أي ألقاب خلاله.

فى حين يري البعض أن الأفضل للاعب فى الفترة المقبلة الرحيل إلى الدوري الأسباني، سواء فى الإنتقال إلى ريال مدريد، والذي يسعي فى التخلص من النجم البلجيكي أيدين هازارد، أو الإنتقال لبرشلونة فى ظل تذبذب مستوي النجم البرازيلي رافينيا، وغموض موقف فيران توريس.



موقف صلاح من الرحيل عن الفريق

ومن جانبه يري اللاعب أنه يمتلك العديد من الذكريات الرائعة داخل الفريق، إضافة إلى أنه يحصل على أكبر قيمة عقد داخل الفريق بعد التجديد للفريق، الشئ الذي يدفع اللاعب للبقاء فترة أطول داخل الفريق، وإستبعاد فكرة الرحيل فى الفترة المقبلة.