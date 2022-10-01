شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يعلن تشغيل جهاز الأشعة بوحدة طب أسرة حجر النواتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تشغيل وعمل الصيانة الدورية لجهاز الأشعة بوحدة طب أسرة حجر النواتية بمحافظة الإسكندرية،بعد زيارته منذ أيام للوحدة للوقوف على مشاكلهم ولقاء وزير الصحة وعرض المشكلة.

ووجه النائب محمد إسماعيل الشكر لوزير الصحة و وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية على سرعة الاستجابة من أجل خدمة الأهالى وتقديم خدمه طبية وتوفير حياة كريمة لهم.

يعمل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على قدم وساق، للإسهام ليس فقط فى تنمية العمل السياسى، من خلال التكاتف خلف مشروع وطنى جامع، تتعاظم فيه المصلحة الوطنية لإرساء دعائم الدولة المصرية، ولكن أيضا في الحياة العامة والقضايا التى تخص المجتمع والتفاعل مع قضايا ومشاكل المواطنين .