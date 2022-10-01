انسحاب جميع المتظاهرين من ساحتي التحرير والنسور في بغداد

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان بأن القوات الأمنية أحكمت سيطرتها بشكل كامل مساء اليوم السبت على ساحة التحرير بعد إبعاد المتظاهرين بالقوة لإعادة الحياة إلى ساحة التحرير.

وذكرت المصادر أن القوات الأمنية شرعت بهجوم باستخدام القنابل الدخانية لإبعاد المتظاهرين الَمتمركزين في ساحة التحرير وتمت عملية مطاردتهم في جميع الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير بهدف فتح الطرق وإعادة الحياة والحركة أمام السيارات.

وأوضحت أن المتظاهرين انسحبوا بشكل طوعي من ساحة النسور في جانب بغداد الكرخ.

كما قامت القوات العراقية بعمليات أمنية مماثلة لإبعاد المتظاهرين من ساحات التظاهر في محافظتي ذي قار والبصرة.

وبحسب بيان عسكري عراقي فإن 28 شخصا من القوات الأمنية ومتظاهرين أصيبوا بجروح خلال مصادمات بين الجانبين على خلفية إحياء الذكرى الثالثة لمظاهرات تشرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

ودعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مسآء اليوم المؤسسات الأمنية والخدمية إلى التعاون لإزالة الحواجز وتسهيل حياة المواطنين في جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى.