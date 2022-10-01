أصوات غامضة قبل الفجر.. ماذا قالت المتهمة بإلقاء طفليها من البلكونة بالدقهلية في اعترافاتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أدلت الأم المتهمة بإلقاء طفليها من شرفة الطابق الثالث لمنزلها في دائرة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق.

"سمعت أصوات غريبة بتقولي ارمي عيالك".. بتلك الكلمات بدأت الأم المتهمة بإلقاء أبناءها من شرفة منزلها اعترافاتها أمام رئيس نيابة بلقاس

وأدلت الأم باعترافات تفصيلية أمام رئيس نيابة بلقاس خلال التحقيقات التي أجريت تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية.

وقالت الأم: "تزوج زوجي بأخرى دون علمي وقبل الواقعة بساعات سمعت أصوات غريبة بتقولي ارمي ولادك بدل ما أخدهم منك وخوفت عليهم وكنت مترددة بس الفجر أخدت القرار ورميت أبني الأول وبعدها الثاني".

وأضافت: أعاني من "وسواس قهري" منذ شهر وكنت أعالج في مصحة نفسية وندمانة علي اللي حصل.

وقرر رئيس نيابة بلقاس حبس الأم على ذمة التحقيقات وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها والتصريح بدفن جثمان الطفل المتوفي.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة جمصة بمصرع رضيع وإصابة شقيقه إثر سقوطهما من شرفة شقة في الطابق الثالث بمنطقة الصفا.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان الواقعة في منطقة الصفا، وبالفحص تبين مصرع الطفل "م.أ.ع"، عمره شهر واحد، وإصابة شقيقه "آ"، باشتباه نزيف في المخ وحالته خطرة.

تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة أم الطفلين المدعوة "نيفين ع.إ"، تبلغ من العمر 20عامًا، وأنها تعاني من مرض نفسي. ونقلت سيارة الإسعاف الطفل المتوفى إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى الأزهر في دمياط لتلقي العلاج اللازم. وحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.