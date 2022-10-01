وزير الطيران يلقي كلمة مصر أمام اجتماعات "الإيكاو": الدولة تولي اهتماما كبيرا بالنقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعرب الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، عن تقديره لدور المنظمة الدولية للطيران المدني والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل تعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران العالمي ودعم التعاون الإقليمي والدولي، كما قدم الوزير الشكر لكل رؤساء وأعضاء وفود جميع الدول المشاركة في الجمعية العامة.

جاء ذلك خلال إلقاء وزير الطيران كلمة مصر أمام الجمعية العامة لمنظمة الإيكاو، حيث يرأس الوفد المصرى خلال أعمال الدورة الحادية والأربعين للمنظمة الدولية والمنعقدة في مونتريال بكندا بمشاركة وفود 193 دولة.

وأكد الفريق محمد عباس أمام الجمعية العامة للإيكاو على أن مصر ملتزمة بمواصلة الإسهام الإيجابي في تعزيز أمن وسلامة وبيئة الطيران الدولي، وتنمية صناعة النقل الجوي والنهوض بمسئولياتها في كافة مجالات الطيران ودعم مبادرات الإيكاو، حيث تفخر مصر بكونها من أوائل الدول المؤسِسة التي وقعت اتفاقية شيكاغو ومن الدول المؤسسة للمنظمة وعضو بالمجلس منذ إنشائه واستضافة المكتب الإقليمي للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة منذ عام 1953، موضحا أن المنظمة يعمل بها أول مصري وعربي وأفريقي يشغل منصب مدير قطاع النقل الجوي في الإيكاو، وكذلك في منصب نائب رئيس لجنة البيئة ومنصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة.

وأوضح وزير الطيران أن الدولة المصرية أولت قطاع الطيران المدني والذي يعد من المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية اهتماما كبيراً في إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشهد القطاع تطورا كبيرا في مشروعات البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات ، وتعزيز الإجراءات والتدابير مما كان له دور كبير في حصول مطار القاهرة الدولي على المركز الأول فى افريقيا من حيث عدد المسافرين ، و"الثانى" من حيث حجم البضائع فى عام 2021، كما ورد بتقرير المجلس الدولى للمطارات "ACI" ، وحصل 11 مطاراً مصرياً على شهادة السفر الصحى الآمن وتجديدها من المجلس الدولى للمطارات، ما عزز الثقة فى منظومة الإجراءات المطبقة بالمطارات المصرية وساهم فى عودة تدفق الحركة الجوية والسياحية إلى مصر، وتعزيز مكانتها على خريطة الوجهات السياحية المفضلة عالميًا، كما تم تحديث منظومة الملاحة الجوية انطلاقا من حرص مصر على تقديم خدمات ملاحية متطورة لخدمة الطيران العالمي، وأنشأت الحكومة المصرية "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" لتطوير الخدمات الملاحية والحركة الجوية.