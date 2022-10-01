​بطول 6 آلاف متر.. 15 معلومة عن أكبر ممشى سياحي لخدمة السائحين بالغردقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة.

ويرصد "الخليج 365" 15 معلومة عن الممشى على النحو التالي:

1- يبلغ طول الممشى السياحي بالغردقة نحو 6 آلاف متر مربع.

2- يعد الممشى من أطول المماشي السياحية في مصر ومدينة الغردقة.

3- يمر الممشى أمام العديد من الفنادق والقرى السياحية بالغردقة.

4- يرتاد الممشى أبناء المحافظة والضيوف والسائحين.

5- تضم أعمال التطوير عددا من الأعمال الفنية المختلفة.

6- أعمال التطوير حولت الممشى لأكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة.

7- تم تطوير شبكات الصرف الصحي ومراكز الخدمة ودورات المياه والكافيتريات لمواكبة التصميم الجديد.

8- تم تخصيص مسار لركوب الدراجات وأماكن ترفيهية على امتداد الممشى.

9- الممشى يعد من المعالم السياحية المميزة محلياً وعالمياً، وأحد أهم المقاصد السياحية بالغردقة.

10- شملت أعمال التطوير زيادة التشجير بالممشى للاستخدام الصباحي، بدلا من الاستخدام الليلي فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً.

11- أعمال التطوير شملت استخدام شبكات ري متطورة وخامات صديقة للبيئة.

12- استحداث أعمال فنية ليصبح أكبر متحف فني مفتوح لخدمة السياحة في مصر.

13- يساعد الممشى في توفير مسطح أكبر للتريض والدراجات ورياضة المشي.

14- ربط الممشى بشبكة مياه ومناطق خضراء بالغردقة والتي تساهم في خفض درجات الحرارة وزيادة المعدلات البيئية.

15- تمت عمليات التطوير والتجميل، تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر.

شارك في الافتتاح، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة والآثار في محافظة البحر الأحمر، وأحمد الدع مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في محافظة البحر الأحمر.

​