روسيا تسحب قواتها من ليمان الأوكرانية

أعلنت روسيا أنها سحبت قواتها من مدينة ليمان التي كانت محتلة فيما مضى، حيث يستعيد الهجوم المضاد في شرق أوكرانيا المزيد من الأراضي.

ونشرت وكالتا تاس الروسية ووكالة الإعلام الروسية، نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، هذا الإعلان.

يقع ليمان على بعد 160 كيلومترًا (100 ميل) جنوب شرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وكانت القوات الأوكرانية قد توغلت عبر نهر أوسكيل كجزء من هجوم مضاد شهد استعادة كييف مساحات شاسعة من الأراضي ابتداء من سبتمبر.

ويعد ليمان، مركز نقل رئيسي، وموقعًا مهمًا في خط المواجهة الروسي لكل من الاتصالات الأرضية والخدمات اللوجستية.

والآن مع رحيلها، يمكن لأوكرانيا أن تندفع أكثر نحو منطقة لوهانسك المحتلة، وهي واحدة من أربع مناطق ضمتها روسيا يوم الجمعة بعد تصويت استفتاء انتقد دوليًا تحت تهديد السلاح.

هجوم مضاد

وحاصرت القوات الأوكرانية مدينة ليمان الشرقية الاستراتيجية في هجوم مضاد ضد الكرملين، في حين تكثف القصف الروسي بعد أن ضمت موسكو بشكل غير قانوني رقعة من الأراضي الأوكرانية في تصعيد حاد للحرب.

وفي الشمال الشرقي اتهم مسؤولون أوكرانيون القوات الروسية بمهاجمة قافلة إجلاء مدنية وقتل 20 شخصا بينهم أطفال.

وفي الجنوب، قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية إن القوات الروسية عصبت أعين واحتجزت رئيس أكبر محطة نووية في أوروبا.

ويأتي القتال في لحظة محورية في حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في مواجهة المكاسب الأوكرانية في ساحة المعركة - والتي يعتبرها محاولة من الولايات المتحدة لتدمير روسيا.

وزاد بوتين هذا الأسبوع من تهديداته باستخدام القوة النووية واستخدم خطابه الأكثر عدوانية والمناهضة للغرب حتى الآن.