حيث أرهبت العاصفة القوية ملايين الأشخاص معظم أيام الأسبوع، وضربت غرب كوبا قبل أن تجتاح فلوريدا من المياه الدافئة لخليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، وحشدت ما يكفي من القوة لهجوم نهائي على ساوث كارولينا، وبعد أن أضعف الآن بسبب إعصار ما بعد المداري، كان من المتوقع أن يتحرك إيان عبر وسط ولاية كارولينا الشمالية صباح يوم السبت، ثم ينتقل إلى فرجينيا ونيويورك.
وتم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، من بينهم 27 شخصًا في فلوريدا غرق معظمهم، لكن آخرين قتلوا من الآثار المأساوية للعاصفة، وقالت السلطات إن زوجين مسنين توفيا بعد أن توقفت آلات الأكسجين الخاصة بهما عندما انقطعت الكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر إيان يخلف العشرات من القتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.