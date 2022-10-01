إيان يخلف العشرات من القتلى

بحث رجال الإنقاذ عن ناجين بين أنقاض منازل فلوريدا، التي غمرتها الفيضانات من إعصار إيان، بينما بدأت السلطات في ولاية كارولينا الجنوبية في تقييم الأضرار الناجمة عن الضربة هناك، باعتبارها بقايا أحد أقوى الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة على الإطلاق.

حيث أرهبت العاصفة القوية ملايين الأشخاص معظم أيام الأسبوع، وضربت غرب كوبا قبل أن تجتاح فلوريدا من المياه الدافئة لخليج المكسيك إلى المحيط الأطلسي، وحشدت ما يكفي من القوة لهجوم نهائي على ساوث كارولينا، وبعد أن أضعف الآن بسبب إعصار ما بعد المداري، كان من المتوقع أن يتحرك إيان عبر وسط ولاية كارولينا الشمالية صباح يوم السبت، ثم ينتقل إلى فرجينيا ونيويورك.

وتم تأكيد مقتل ما لا يقل عن 30 شخصًا، من بينهم 27 شخصًا في فلوريدا غرق معظمهم، لكن آخرين قتلوا من الآثار المأساوية للعاصفة، وقالت السلطات إن زوجين مسنين توفيا بعد أن توقفت آلات الأكسجين الخاصة بهما عندما انقطعت الكهرباء.