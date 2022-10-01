إطلاق نار بعد يوم من الانقلاب

بدأت طلقات نارية مجددا في عاصمة بوركينا فاسو وسط مؤشرات على التوترات المستمرة بعد يوم من قيام مجموعة من ضباط الجيش بالإطاحة بالرجل الذي استولى على السلطة في انقلاب قبل تسعة أشهر فقط.

وظلت الطرق مغلقة في واغادوغو حيث سمع صوت طائرة هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.

وأفاد تحليل للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي أن هناك «حركة عسكرية غير طبيعية» في المدينة.

وأدان المجتمع الدولي الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا ، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد في يناير. وانتقد الاتحاد الافريقي وكتلة منطقة غرب افريقيا المعروفة باسم الايكواس التطورات بشدة.

وقالت الكتلة: "تجد الإيكواس أن هذا الاستيلاء الجديد على السلطة غير مناسب في وقت تم إحراز تقدم فيه" ، مستشهدة بالاتفاق الأخير الذي أبرمته داميبا للعودة إلى النظام الدستوري بحلول يوليو 2024.