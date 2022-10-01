إطلاق نار بعد يوم من الانقلاب

وظلت الطرق مغلقة في واغادوغو حيث سمع صوت طائرة هليكوبتر تحلق في سماء المنطقة.
وأفاد تحليل للأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي أن هناك «حركة عسكرية غير طبيعية» في المدينة.
وأدان المجتمع الدولي الإطاحة باللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا ، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا للبلاد في يناير. وانتقد الاتحاد الافريقي وكتلة منطقة غرب افريقيا المعروفة باسم الايكواس التطورات بشدة.
وقالت الكتلة: "تجد الإيكواس أن هذا الاستيلاء الجديد على السلطة غير مناسب في وقت تم إحراز تقدم فيه" ، مستشهدة بالاتفاق الأخير الذي أبرمته داميبا للعودة إلى النظام الدستوري بحلول يوليو 2024.
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