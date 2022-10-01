شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر "نائب التنسيقية": قرارات الرئيس دحرت الإرهاب في سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021، بشأن فرض تدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لحفظ الأمن وحماية المنشآت لمدة ستة أشهر، تبدأ من يوم الأثنين، الموافق 3 أكتوبر 2022.

وأضاف "مطر" :" أدعم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى من شأنها دحرت الإرهاب الغاشم فى سيناء، والذى طال جنودنا البواسل من الجيش والشرطة المصرية طوال الفترة الماضية، ولابد من دعم ومؤازرة جهود قواتنا المسلحة الباسلة فى مواجة الإ رهاب ولحفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن".

وهنأ "مطر"، الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى بالذكرى ٤٩ لنصر أكتوبر، متمنيا فى دور الإنعقاد الجديد تقديم مشروعات قوانين ومناقشات تعود تصب فى صالح الوطن والمواطن.