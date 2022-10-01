شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يشارك في يوم تفوق المهندس المدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات احتفال النقابة العامة للمهندسين بيوم تفوق المهندس المدني السادس بمسرح الجلاء.

وشهدت الاحتفالية، تكريم أوائل خريجي كليات الهندسة قسم مدني بالجامعات المصرية وتقديراً للمهندس المهندس ودورة في بناء الجمهورية الجديدة .

كما شهدت الاحتفالية، استعراض المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الثماني سنوات الأخيرة ودور المهندس المدني في تنفيذها في كافة المجالات سواء التشييد ، البناء، الطرق، الإسكان، والموارد المائية وغيرها من المجالات في ضوء بناء الجمهورية الجديدة التي نتمناها.

ضم وفد التنسيقية النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، المهندس محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، المهندس أحمد صبري المهندس، حازم ضيف، والمهندس محمد عمران من أعضاء التنسيقية.