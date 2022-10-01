شكرا لقرائتكم خبر ميليشيات الحوثي تعتدي على مأرب والضالع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل وأصيب 5 من القوات المشتركة في قصف لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في محافظة لحج جنوب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية إن «3 جنود قتلوا بهجوم بصاروخ حراري أطلقته ميليشيات الحوثي على طقم عسكري لقوات الحزام الأمني في منطقة أهل امحيد بمديرية الحد يافع شمال لحج».

وأضافت، إن الهجوم الحوثي تسبب أيضا في إصابة 2 آخرين، تم إسعافهما بأحد المستشفيات القريبة. وفي جبهة مأرب اندلعت معارك عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري، إن الساعات الماضية، شهدت معارك عنيفة بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي، إثر هجوم شنته الأخيرة على مواقع للجيش في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وفيما تنتهي الهدنة الأممية الإنسانية اليوم الأحد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأطراف اليمنية إلى تجديد الهدنة وتوسيع نطاقها وزيادة مدتها.

وقال في بيان: «أحث بشدة الأطراف اليمنية ليس فقط على تجديد بنود الهدنة ومدتها، بل أيضا توسيعها»، اتساقا مع الاقتراح الذي قدمه المبعوث الخاص هانس غروندبرغ. كما دعا إلى بذل مزيد من الجهد للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح الطرق إلى تعز ومحافظات أخرى.

وحث غوتيريس الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة، قائلا: «هذه هي اللحظة المناسبة للبناء على المكاسب التي تحققت، والشروع في الطريق نحو استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية لإنهاء الصراع عبر التفاوض».

وأضاف: «لن تدخر الأمم المتحدة أي جهد لدعم الأطراف في هذا المسعى».

من جهته، طالب مستشار رئيس الجمهورية - رئيس لجنة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي ـ جماعة الحوثيين بالإيفاء بوعودها تجاه صرف المرتبات من موارد ميناء الحديدة، وقال: إن اتفاق استوكهولم نص على تخصيص موارد ميناء الحديدة لدفع المرتبات، وبسبب الحوثي لم تدفع المرتبات، ومنذ ذلك الوقت تراكمت مئات المليارات تكفي لمرتبات أشهر كثيرة.

وأوضح أنه يجب على الحوثي أن يثبت مصداقيته في المطالبة بدفع المرتبات، بالبدء في تنفيذ هذا الاتفاق قبل المطالبة باتفاق جديد.

من جهته، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة، بالدعم المقدم من السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لجامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب.

وأكد خلال زيارته جامعة إقليم سبأ، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أسهم في تطوير وتحسين البنية التحتية للجامعة.

ويتضمن مشروع تطوير جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب إنشاء مبنيين جديدين، يحويان مبنى إداريا ومبنى للقاعات الدراسية بعدد (16) قاعة.

ويخدم المشروع 3129 مستفيدا، وكذلك الملتحقين بالجامعة من مأرب والجوف والبيضاء والنازحين من المحافظات المجاورة.

مشاهدات

• نقابة الصحفيين تطالب بوضع حد للاعتداءات على مقرها بالتواهي بعدن

• الأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي باليمن في أسوأ مستوياته

• مراقبون يحذرون من عودة الاقتتال في حال فشلت جهود تمديد الهدنة الأممية