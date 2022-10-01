البحرية الإسرائيلية تستهدف صيادين فلسطينيين

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وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة إلى إطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت زوارق حربية إسرائيلية أمس عدة قذائف مدفعية ونيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن «زوارق حربية إسرائيلية أطلقت عدة قذائف مدفعية في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمال القطاع سمع صداها عدة مناطق، إضافة إلى إطلاقها النار، وقنابل الغاز السام بشكل كثيف تجاه مراكب الصيادين العاملة في المنطقة ذاتها، دون التبليغ عن إصابات في صفوف الصيادين، إلا أنهم غادروا البحر حفاظا على حياتهم».

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