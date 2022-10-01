شكرا لقرائتكم خبر الاحتجاجات تعود للعراق.. والكاظمي يحذر من الرصاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية أمس انطلاق مظاهرات شعبية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات تشرين التي شهدتها بغداد و9 محافظات شيعية في مثل هذا اليوم من عام 2019.

وذكر شهود عيان أن السلطات العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة وانتشر عدد كبير من القوات الأمنية والعسكرية في الشوارع وجرى إغلاق عدد من الجسور في إطار خطة أمنية لتأمين الحماية للمظاهرات التي ستجرى في ساحة التحرير وساحة النسور.

وأوضح الشهود أن إعدادا كبيرة من المتظاهرين بدأت منذ ساعات الصباح الأولى في التوافد إلى مكان التظاهرات وهم يقطعون مسافات طويلة بهدف الوصول إلى مكان التظاهر والمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثالثة لمظاهرات تشرين الشعبية.

وأعطى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة الليلة الماضية أوامر صارمة بمنع استخدام الأعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية في التعامل مع التظاهرات، كما أكد على حق التظاهرات السلمية التي كفل الدستور ممارستها في إطار القانون.

وحث الكاظمي المتظاهرين على التعاون مع القوات الأمنية في حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها.

فيما قال الفريق الأول الركن محمد حميد كاظم سكرتير القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في تعميم إلى القوات الأمنية «يمنع منعا باتا استخدام الرصاص الحي والعيارات النارية والعتاد المطاطي وقنابل الدخان أو أي إجراء أخر خلال المظاهرات وسيتم محاسبة القادة والآمرين الذين يثبت استخدامهم الذخيرة على أن تتولى الأجهزة الأمنية والعسكرية تفتيش القطعات العسكرية المكلفة بحماية ساحة التظاهر والتأكيد على عدم حملهم أي سلاح ناري».

كما قررت السلطات العراقية عدم تطبيق إجراءات حظر التجوال في البلاد لفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة في إحياء ذكرى مظاهرات تشرين الشعبية.