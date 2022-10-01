شكرا لقرائتكم خبر مقتل قائد شرطة إقليم بنادر الصومالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية(صونا) عن الناطق باسم الشرطة، قوله «إن العميد فرحان قرولي استشهد، بلغم زرعه الإرهابيون، ضد موكبه، عقب تحرير الجيش وأجهزة الأمن مناطق مهمة من العدو الإرهابي في منطقة «بصرة» والقرى المجاورة لها بإقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الناطق باسم الشرطة الوطنية الصومالية، المقدم صديق دودشي، مقتل قائد شرطة إقليم بنادر، العميد فرحان محمود آدم، جراء انفجار لغم بمحافظة شبيلي الوسطى (شمال مقديشو).ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية(صونا) عن الناطق باسم الشرطة، قوله «إن العميد فرحان قرولي استشهد، بلغم زرعه الإرهابيون، ضد موكبه، عقب تحرير الجيش وأجهزة الأمن مناطق مهمة من العدو الإرهابي في منطقة «بصرة» والقرى المجاورة لها بإقليمي شبيلي الوسطى والسفلى.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قائد شرطة إقليم بنادر الصومالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.