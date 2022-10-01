روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار أممي يدينها

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وصوتت عشر دول لصالح الوثيقة التي تم طرحها بصورة مشتركة من جانب الولايات المتحدة وألبانيا في نيويورك. كما تطالب الوثيقة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا. وامتنعت أربع دول في المجلس، الذي يمثل الهيئة الأممية الأقوى تأثيرا وتضم في عضويتها 15 دولة، عن التصويت.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، يدين ضم روسيا لأراض أوكرانية، باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، وذلك حسبما كان متوقعا.وصوتت عشر دول لصالح الوثيقة التي تم طرحها بصورة مشتركة من جانب الولايات المتحدة وألبانيا في نيويورك. كما تطالب الوثيقة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا. وامتنعت أربع دول في المجلس، الذي يمثل الهيئة الأممية الأقوى تأثيرا وتضم في عضويتها 15 دولة، عن التصويت.

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