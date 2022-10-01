طهران تعترف بمقتل مسؤول كبير

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وقالت «مهر» «إن موسوي أصيب خلال الاشتباكات برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى في زاهدان، لكنه فارق الحياة». وادعت الوكالة أن حادث إطلاق نار كثيف من جانب «مسلحين مجهولي الهوية» في مدينة زاهدان الإيرانية (مركز محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد).

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترفت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء بمقتل مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة بمحافظة سيستان وبلوشستان، العقيد سيد علي موسوي، خلال اشتباكات دارت بين «الإرهابيين» وقوى الأمن في مدينة زاهدان.وقالت «مهر» «إن موسوي أصيب خلال الاشتباكات برصاصة في الصدر، نقل على إثرها إلى مستشفى في زاهدان، لكنه فارق الحياة». وادعت الوكالة أن حادث إطلاق نار كثيف من جانب «مسلحين مجهولي الهوية» في مدينة زاهدان الإيرانية (مركز محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد).

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