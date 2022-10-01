قلق أممي إزاء القصف العشوائي في إثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه العميق إزاء تقارير حول قصف عشوائي وسقوط ضحايا خلال الصراع المستمر في شمال إثيوبيا، مشددا على أنه لا يمكن التوصل إلى السلام المستدام عبر العمل العسكري. وجدد غوتيريس، في بيان صحفي للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أمس، دعوته إلى وقف الأعمال العدائية فورا، مع ضرورة نأي دول المنطقة بنفسها عن الصراع ومضي الأطراف قدما في عملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأكد بأن استمرار الصراع يعرض سلامة المدنيين للخطر، وتسليم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها واستقرار القرن الأفريقي الأوسع. وأكد بأن استمرار الصراع يعرض سلامة المدنيين للخطر، وتسليم المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها واستقرار القرن الأفريقي الأوسع.

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