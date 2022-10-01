30 قتيلا في انفجار مركز تعليمي بكابول

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وفي بيان، قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران «إن المهاجم استهدف مركز كاج التعليمي أثناء إجراء اختبار تجريبي للقبول بالجامعة». وقال عضو بالمركز لوكالة الأنباء الألمانية، «إن المهاجم قتل حارسين والعديد من الطلبة عند بوابة المدخل قبل أن يفجر نفسه بين الطالبات في القاعة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 56 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا في الحي الشيعي بالعاصمة الأفغانية كابول، فيما تحدثت حركة طالبان التي تحكم البلاد عن مقتل 19 وإصابة 27 شخصا.وفي بيان، قال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زدران «إن المهاجم استهدف مركز كاج التعليمي أثناء إجراء اختبار تجريبي للقبول بالجامعة». وقال عضو بالمركز لوكالة الأنباء الألمانية، «إن المهاجم قتل حارسين والعديد من الطلبة عند بوابة المدخل قبل أن يفجر نفسه بين الطالبات في القاعة».

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