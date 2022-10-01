شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال طلاب المدارس وتوزيع حقائب ومبادرة لذوى الهمم أبرز فعاليات "مستقبل وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة الجيزة، واصلت أمانة مركز البدرشين، دعم مستشفى البدرشين المركزى وإصلاح كافة آثار الحريق وإرجاع كافة مبانى المستشفى لأصلها وتم التبرع بعدد من الأجهزة الطبية الخاصة بقسم الرعاية المركزة.

كما أطلقت أمانة قسم منشأة القناطر، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية وردان فى كافة التخصصات الطبية وذلك بالتعاون مديرية الصحة بالمحافظة.

كما أطلقت أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية المجانية، رقم 330 وذلك بقرية صول والتى شملت تخصصات الباطنة والرمد والأطفال والتحاليل الطبية.

كما أقامت أمانة مركز كرادسة، معرضًا موسعًا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بقرية ناهيا، وسط إقبال كبير من الأهالى.

كما واصلت أمانة مركز أبو النمرس، حملتها لتشجير قرية منيل شيحة والتى تتم بالجهود الذاتية لأعضاء الأمانة.

كما نظمت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، ندوة توعوية تناولت دور الأسرة المصرية فى تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ المقرر بمدينة شرم الشيخ.

كما نفذت أمانة قسم العجوزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملك لقص وتجميل الأشجار بحى المهندسين حفاظًا على أرواح أهالى الحى وتيسيرًا للحركة المرورية.

وفى الوقت الذى دخلت فيه مسابقة دورى مستقبل وطن مراحل الحسم بالوراق، اختتمت فاعليات المسابقة بالهرم بتتويج فريق أبو الهول ببطولة الدور الأول وتم تكريم الفرق الفائزة من خلال أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب عن دائرة الهرم وكذلك فاز فريق منشأة القناطر ببطولة الدور الأول على مستوى المركز.

وفى محافظة الإسكندرية، نظمت أمانتى قسمى محرم بك وسيدى جابر، ندوة تثقيفية حول التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة ودور الدولة فى مواجهه ذلك، وتم توضيح بعض الحقائق العامة حول التغيرات المناخية، وعلاقته بأعضاء بصحة الإنسان والحيوان والمحاصيل الزراعية وزيادة بعض الأمراض واختفاء بعض المحاصيل، وكيف يصبح التكيف والتعامل مع الوضع الحالى ودور الدولة فى مواجهة ذلك بطرق متعددة من خلال الطاقة النظيفة واستعمال البدائل لكل المواد الملوثة والاتفاقيات الدولية التى تساعد على ذلك بالإضافة إلى قمة المناخ المعقدة فى شرم الشيخ cop27 ودور مصر وهى مستضيفة لذلك الحدث المهم.

كما نظمت أمانة قسم برج العرب، قافلة طبية للأسنان للكشف والخلع والتنظيف مجاناً بمقر الحزب، وذلك لتوفير كافة الخدمات الطبية للأسنان، مجانا لأهالى الدائرة، لضمان توفير الرعاية الطبية، وتخفيف الأعباء عن الأهالى.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة حول حقوق المرأة، لتوضيح مكانة المرأة فى الأسرة وفى المجتمع ودورها المحورى فى تربية الابناء، وفى استقامة الأسرة، وضرورة إعطائها حقوقها كاملة.

كما وزعت أمانة قسم العامرية ثان، شنط الخير، على الأسرة المستحقة، وذلك لمساعدة الأهالى وتقديم العون لهم، وتخفيف الأعباء عنهم، كما أطلقت أيضا الأمانة، مبادرة جديدة تحت عنوان "اعرف مدرستك"، وذلك لتشجيع الطلاب فى بداية العام الدراسى الجديد، وحثهم على حب المدرسة والاهتمام بالدراسة والتفوق الدراسى، بحضور فايزة فتح الله، أمين لجنة التعليم والبحث العلمى.

كما نظمت أمانة قسم الرمل ثان معرض للأدوات المدرسية وشنط المدارس مجانا، وذلك لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور فى العام الدراسى الجديد، ولتشجيع الطلاب على الدراسة والتفوق.

كما قامت قسم أمانة اللبان، بتطهير الكنائس وبعض شوارع الدائرة، للحفاظ على نظافة الكنائس والشوارع، والاهتمام بسلامة البيئة، والحد من انتشار الأوبئة، كما وزعت أيضا الأمانة الأدوات المدرسية، على الطلاب والطالبات الغير قادرين، وذلك لتخفيف الأعباء عن الأهالى ومساعدتهم فى الاستعداد للعام الدراسى الجديد، وادخال الفرح والسرور على الطلاب وتشجيعهم على الدراسة والتفوق.

كما نظمت أمانة قسم الدخيلة، افتتاح معرض "يوم فى حياة المصرى القديم"، وذلك للتوعية بإنجازات مصر القديمة وتاريخها المُشرف، وعظمة المصرى القديم فى المجالات العلمية والأدبية والفنية المختلفة، كما نظمت أيضا الأمانة احتفالية لتكريم الأطفال حفظة القرآن الكريم، وذلك بهدف زرع القيم النبيلة، ونشر تعاليم الدينى الإسلامى، وتشجيعهم على الاستمرار فى حفظ القرآن الكريم.

وفى محافظة أسوان، اختتمت أمانة مركز إدفو، فعاليات نهائى دورى مستقبل وطن، فى نسخته الرابعة، حيث لعبت المباراة النهائية بين فريقى مدينة ادفو وفريق نجع أبو سعد، وانتهت المباراة بفوز فريق أبو سعد وحصوله على المركز الأول على مستوى أمانة المركز ليصعد ممثلا الأمانة على مستوى المحافظة.

كما أقامت أمانة مركز دراو، فعاليات المباراة النهائية من دورى مستقبل وطن الموسم الرابع وحفل تسليم الجوائز، بين فريقى الرقبة والمنصورية، واستطاع فريق المنصورية الفوز حصد المركز الأول، وفى ختام المباراة، كرم الفريقين بتوزيع الجوائز والميداليات التذكارية وشهادات التقدير.

وفى محافظة أسيوط، نظمت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، ندوة تثقيفية عن أمن الانترنت، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وبحضور بعض أمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب بمحافظة اسيوط وأمناء الأمانة بمراكز المحافظة، وتناولت الندوة شرح عن أمن الانترنت وكافة أنواع المخاطر التى قد تصيب أجهزة الحاسب الآلى من فيروسات وبرامج تجسس واختراقات وطرق الوقاية منها، وناقشت الندوة، حرص الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية على حماية المواطن المصرى بالقرار الوزارى رقم 13507 لسنة 2002 بإنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلى وشبكة المعلومات وذلك لرصد ومتابعة جرائم التطور التكنولوجى وتتبع مرتكبيها من خلال النظم الفنية والتقنية الحديثة.

كما أعلنت أمانة أول أسيوط، فوز فريق "مينى فوتبول" على فريق "وحدة المعلمين"، فى نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم الموسم الرابع، بعد مباراة حماسية، شهدت روح رياضية، بين الفريقين بثلاثية أهداف لصالح فريق المينى فوتبول وهدف واحد فقط لفريق وحدة المعلمين، وقامت الأمانة على هامش الاحتفال بنهائى البطولة بتوزيع شنط مدرسية استعداداً لانطلاق العام الدراسى الجديد.

وفى محافظة البحيرة، أقامت أمانة المشروعات الصغيرة بالمحافظة، معرضاً لبيع المستلزمات المدرسية وكافة الأدوات بأسعار مُخفضة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين فى يومه الأول وعقب افتتاحه، ويقدم المعرض جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تصل إلى سعر التكلفة، وذلك دعماً للمواطنين، وتزاماً مع بدء العام الدراسى الجديد.

كما أقامت أمانة مركز شبراخيت، احتفالية لتكريم أوائل الطلبة، من المتفوقين فى الشهادات العامة المختلفة، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تبعها فقرات فنية مقدمة من طلاب المراحل المختلفة، ثم تكريم الطلاب والطالبات المتوفقين ومنحهم شهادات تقدير ودروع وجوائز عينية.

وفى محافظة بنى سويف، افتتحت أمانة مركز ببا، منفذاً لبيع اللحوم البلدية للمواطنين بأسعار مخفضة، وجاء سعر بيع الكيلو اللحم البلدى 140 جنيه، وذلك للتخفيف عن المواطنين.

كما نظمت أمانتى المرأة والصحة بمركز بنى سويف، ندوة عن الاكتشاف المبكر لمرض سرطان الثدى، وأخرى عن تشجيع الولادة الطبيعية والتحذير من مخاطر الولادة القيصرية بدون داعى طبى، كما جرى عقد قافلة طبية استهدفت الفحص الطبى لأكثر من 170 سيدة فى إطار الكشف المبكر لمرض سرطان الثدى، وعُقدت الندوة والقافلة الطبية فى مقر المجلس القروى بإبشنا، بمشاركة نخبة من أطباء النساء والتوليد والأورام.

كما عقدت أمانة مركز ببا، ندوة تثقيفية عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، وذلك بمقر مجلس قروى قمبش، وسط حضور كبير من المواطنين، وتناولت الندوة التغيرات المناخية والاحوال الجوية المصاحبة لهذه التغيرات، وكيفية مجابهة مثل هذه الظروف، وماهية التغيرات المناخية.

كما عقدت أمانة مركز ببا، ندوة عن الصحة الإنجابية للأم والطفل، وسط حضور كبير من المواطنين، وذلك بقاعة مجلس قروى قمبش، فى حضور رئيس المجلس القروى وعدد من القيادات التنفيذية، وعدد كبير من الشخصيات العامة بالقرية، ووسط حضور كبير من سيدات القرية حيث تناولت المحاضرة وسائل المحافظة على صحة السيدات وتحديد النسل وخلق جيل جديد يتمتع بحسم سليم معافى وعقل سليم يكسبه القدرة على العمل والعطاء.

كما أعلنت أمانة مركز إهناسيا، فوز فريق «قـاي» لقب النسخة الرابعة من دورى بطولة دورى مستقبل وطن للكرة الخماسية، عقب فوزه على نظيره «منشأة الامراء» فى المباراة النهائية بنتيجة (2 × 1) والتى جرت منافساتها، على ملعب مركز شباب "الساحة"، وفى ختام الإحتفالية وزع الحضور جوائز وميداليات البطولة على الفريقين، وشهدت بطولة دورى مستقبل وطن فى مركز اهناسيا مشاركة قوية لـ40 فريقًا يمثلون غالبية جميع الوحدات الحزبية بقرى وتوابع المراكز، أقيمت على ملاعب 4 مراكز شباب، هي: إهناسيا وسدمنت الجبل وطما فيوم ونزلة المشارقة.

كما أعلنت أمانة مركز ببا، فوز فريق «بنى احمد» لقب النسخة الرابعة من دورى بطولة دورى مستقبل وطن للكرة، عقب فوزه على نظيره «كوم الصعايدة» بركلات الترجيح من نقطة الجزاء فى المباراة النهائية التى أقيمت على ملعب النجوم، عقب انتهاء وقت المباراة الاصلى بنتيجة (3 × 3) والتى جرت منافساتها، مساء اليوم الجمعة، وانتهت بصعود الفائز إلى تصفيات المحافظة، وشهدت المباراة النهائية، أجواء ساخنة وحماسية بين طرفى المباراة فى إطار المنافسة الشريفة التى جمعت الفريقين وسط تشجيع جماهيرى طوال اللقاء، الذى أنتهى بتتويج فريق «بنى احمد» بلقب النسخة الرابعة من دورى البطولة.

وفى محافظة الدقهلية، أقامت أمانة مركز السنبلاوين، لقاء القمة فى نهائى دورى مستقبل وطن فى نسختة الرابعة، على ملعب العالمى فى قرية شبراهور، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وتلاها ذكر بعض من أيات القرآن الكريم، وفقرة استعراضية لفرقة وزارة الشباب والرياضة وعرض لمواهب الكاراتية، وأسفرت عن فوز فريق برهمتوش متوجاً بطلا لأمانة المركز، حيث تم توزيع الجوائز المالية للفرق الاولى الاربعة وتم تسليم الكاس للفريق الفائز والميداليات والدروع لباقى الفرق.

كما أقامت أمانة مركز شربين، لقاء القمة فى ختام دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، واقيمت مباراة النهائى على ملعب السعدية بين فريقى الأحمدية وكفر الترعة الجديد، وأسفرت عن فوز فريق كفر الترعة الجديد متوجاً بطلاً لأمانة المركز، وتم تسليم الكأس لفريق الأحمدية وتسليم درع افضل لاعب وأفضل حارس مرمى وسط فرحة الجميع وذلك بوجود حشد جماهيرى.

كما أقامت أمانة مركز دكرنس، لقاء القمة فى ختام الدورى فى نسختة الرابعة، وسط احتفالية كبرى، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، تلاها ذكر من أيآت القرآن الكريم، وفقرات استعراضية لفرقة وزارة الشباب والرياضة، وعرض لفريق الكونغوفو وعرض مباراة ودية لاشبال نادى دكرنس، وأسفرت عن فوز فريق شباب دكرنس، متوجاً بطلا لأمانة المركز، وتم تكريم اللاعبين وتسليم كأس البطولة والميداليات.

وفى محافظة دمياط، اختتمت أمانة مركز فارسكور، نهائى مباريات دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، واتسمت مباراة المباراة بالروح الرياضية بين كل الفرق المشاركة، وأسفرت عن فوز فريق الروضة، متوجاً بطلاً لأمانة المركز، وتضمن حفل نهائى دورى مستقبل وطن بمركز فارسكور فقرة لتلاوة آيات من القرآن الكريم وتكريم المتفوقين من أوائل الثانوية العامة لمدينتى فارسكور والروضة بمحافظة دمياط بحضور عدد من أهالى فارسكور والروضة والقرى المجاورة وذلك تقديرًا لتفوقهم.

تنظم أمانة مدينة رأس البر، نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم فى نسخته الرابعة، اليوم السبت، فى الصالة المغطاة برأس البر، فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب.

وفى محافظة الفيوم،

واصلت أمانة مركز إبشواى، توزيع عدد من عبوات المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة واللحوم على المواطنين الأكثر احتياجا، فى قرية أبو كساة، وذلك من خلال المرور على المنازل وفقا لكشوف المستحقين التى تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلى الأسر الاكثر احتياجا.

كما اختتمت أمانة مركز إطسا، فعاليات نهائى دورى مستقبل وطن لكرة القدم، فى نسخته الرابعة، والتى أسفرت عن فوز فريق قلمشاة، متوجاً بطلاً لأمانة المركز.

وفى محافظة الغربية،

نظمت أمانة مركز بسيون، فاعلية تحت شعار "قادرون باختلاف" وذلك بالتعاون مع رابطة مكتبتى الثقافية ببسيون وإدارة شباب بسيون، هذا ونظمت الفاعلية لاكتشاف المواهب من ذوى الهمم وارشاد الأهالى لكيفية التعامل معهم بمساعدة معلمين متخصصين فى مجالات المواهب واخصائيين تخاطب وصعوبات تعلم وأيضا كيفية دمجهم مع أطفال اسوياء وتنمية مهاراتهم ومواهبهم هذا وقد بدأت القافلة بالسلام الجمهورى وقراءة آيات من كتاب الله القران الكريم ثم تقديم العديد من الفقرات لذوى الهمم من غناء وشعر وعروض رياضيه وغيرها من الفقرات.

كما نظمت أمانة مركز المحلة، ندوة توعوية، تحت عنوان "الحضارة المصرية القديمة"، فى الوحدة الحزبية بقرية الهياتم، ويأتى ذلك ضمن فعاليات حزب مستقبل وطن لنشر الثقافة والوعى وتعظيم الإنتماء لدى المواطن.

وفى محافظة الإسماعيلية، أقامت أمانة مركز ومدينة القصاصين الجديدة، لقاء القمة فى ختام دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، واقيمت مباراة النهائى على ملعب شباب المحسمة المحطة، وأسفرت عن فوز فريق مركز شباب الهوانية متوجاً بطلاً لأمانة المركز، وتم تسليم الكأس لفريق الفائز وتسليم درع أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وسط فرحة الجميع وذلك بوجود حشد جماهيرى.

كما أقامت أمانة مركز فايد، لقاء القمة فى ختام دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، واقيمت مباراة النهائى على ملعب شباب الإسماعيلية، وأسفرت عن فوز فريق فايد، ومتوجاً بطلاً لأمانة المركز، وتم تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم درع أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وسط فرحة الجميع وذلك بوجود حشد جماهيرى.

كما أقامت أمانة مدينة القنطرة شرق، لقاء القمة فى ختام دورى مستقبل وطن فى نسختة الرابعة، واقيمت مباراة النهائى على ملعب القنطرة، وأسفرت عن فوز فريق المستقبل، وتوج بطلاً لأمانة المركز، وتم تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم درع أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وسط فرحة الجميع وذلك بوجود حشد جماهيرى.

وفى محافظة الأقصر، نظمت أمانة مدينة البياضية، قافلة طبية للكشف الطبى على أمراض العيون، تحت مبادرة "حياتك تهمنا"، فى قرية البغدادى، تم من خلالها فحص وعلاج عدد كبير من الحالات، وتضمنت صرف أدوية وعمل نظارات طبية وإحالة الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى للمستشفى، وبالتعاون مع شركة المتحدة، ونجحت القافلة فى الكشف على العديد من الحالات وتوفير العلاج للحالات التى تحتاج إلى أدوية مع تقديم خدمات الفحص الطبى والإرشادات الطبية لهم، وتوعيتهم حول أفضل أساليب الوقاية من الأمراض المنتشرة.

كما أقامت أمانة مدينة أرمنت، لقاء القمة فى ختام دورى مستقبل وطن فى نسختة الرابعة، واقيمت مباراة النهائى على ملعب شباب أرمنت، وأسفرت عن فوز فريق أرمنت الحيط، ومتوجاً بطلاً لأمانة المدينة، وتم تسليم الكأس للفريق الفائز وتسليم درع أفضل لاعب وأفضل حارس مرمى وسط فرحة الجميع وذلك بوجود حشد جماهيرى.

وفى محافظة مطروح، أقامت أمانة مركز الحمام، لقاء القمة فى ختام الدورى فى نسختة الرابعة، وسط احتفالية كبرى، بحضور أعضاء هيئة مكتب الحزب واللجنة المنظمة ولفيف من العمد والمشايخ وأعيان القبائل، ومديرى أدارات الحمام مع توافد اعداد كبيرة من الشباب والمشجعين والمهتمين بالرياضة، وأسفرت عن فوز فريق النصر، متوجاً بطلا لأمانة المركز، وتم تكريم اللاعبين وتسليم كأس البطولة والميداليات.

وفى محافظة المنيا، اختتمت أمانة مركز بنى مزار، فعاليات الموسم الرابع من دورى مستقبل وطن على مستوى مركز بنى مزار بمشاركة فريقى الجرنوس، والناصرية وسط حشد كبير من الجماهير، وبدأت فعاليات حفل الختام، بعزف السلام الجمهورى ثم القرآن الكريم، وعرض رياضى للكاراتيه، وانطلقت المباراة النهائية وانتهت بفوز فريق الجرنوس على فريق الناصرية ليتوج فريق الجرنوس بطلًا لدورى على مستوى المركز.

وفى محافظة المنوفية، نظمت أمانات الحزب بالمحافظة، عدة قوافل طبية بقرى المدن والمراكز، حيث بدأت فى مدينة أشمون بتنظيم قافلة طبية للكشف الطبى على أمراض الباطنة والصدر والأطفال وحديثى الولادة والتحاليل الطبية بالإضافة لتحاليل السكر المجانى فى قرية البرانية، وأما فى مركز بركة السبع، نظمت قافلة طبية بنادى الشباب والرياضة بقرية هورين شاملة عدد من التخصصات الطبية بالمجان، وأمانة فى مدينة الشهداء، نظمت قافلة طبية مكبرة بقرية نادر بالتعاون مع الإدارة الطبية بالشهداء؛ وتم الكشف على 230 حالة فى مختلف التخصصات وتحويل أغلبهم لمعامل تحاليل بالمجان داخل القرية وعدد 2 صيدلية بتخفيض 40% على الأدوية، وأما فى مدينة شبين الكوم، نظمت قافلة طبية لفحص نزلاء دار أيتام كفر المصيلحة للبنين بالتعاون مع عدد من الأطباء المتخصصين، وأما فى مدينة الباجور، نظمت قافلة طبية مجانية شملت عدد من التخصصات الطبية.

كما نظمت أمانة مركز الباجور، لقاء جماهيرى فى الوحدة المحلية بقرية سبك الضحاك، مع المسئولين التنفيذيين بمجلس ومدينة الباجور، حضر اللقاء رئيس مجلس ومدينة الباحور، ومسئول اللقاحات بإلإدارة الطبية، ومدير الإرشاد البيطرى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، ومسئول الإرشاد الزراعى، ومدير إدارة التضامن الاجتماعى، ومدير إدارة تموين، حيث استقبل المسئولين خلال اللقاء عدة شكاوى من المواطنين، وتم الاستجابة إلى مطالبهم.

وفى محافظة الوادى الجديد، احتفلت أمانة مركز الداخلة، بالمولد النبوى الشريف بتوزيع حلوى المولد على المرضى والحالات الأولى بالرعاية بقرى المركز، من خلال الدفع بفريق من شباب الحزب المتطوعين.

كما اختتمت أمانة مركز الداخلة، منافسات دورى حزب مستقبل وطن بنسختة الرابعة، حيث كانت المباراة بين فريقى غرب الموهوب ونادى الداخلة الرياضى وكانت النتيجة 3/1 لصالح غرب الموهوب، ليتوج بطلاً لدورى على مستوى المركز.

كما نظمت أمانة مركز الخارجة، قافلة طبية مجانية لأهالى قرى شرق بولاق بمركز الخارجة، فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والأسنان والجلدية وطب تنظم الأسرة، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادى الجديد والإدارة الصحية بالخارجة، وجرى تقديم الخدمة الطبية لعدد كبير من الحالات المرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وفى محافظة شمال سيناء، حرصت أمانة قسم بئر العبد، على مشاركة الطلاب والطالبات فى فعاليات أول أيام العام الدراسى الجديد، والذى انطلق لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال، وتلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى بمختلف المحافظات، ووزع على الطلاب والطالبات خلال دخولهم المدراس أعلام مصر والهدايا، وانتظم الطلاب فى أرض الطابور فى صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، وحمل الطلاب اعلام مصر ملتزمين بالزى المدرسى الموحد.

كما أعلنت أمانة العلاقات العامة بالمحافظة، عن تقديم هدايا عينية للطلاب وأولياء الامور المستفدين من معرض "أهلا مدارس" الركن التابع لأمانة شمال سيناء حزب مستقبل وطن الكائن بوسط مدينة العريش هدية عبارة عن خط "اتصالات" يتم استلامه فوراً بعد عملية الشراء للجميع دون استثناء، احتفالاً بعودة الدراسة للطلاب والطالبات.

وفى محافظة بورسعيد، حصل فريق "المجد" على بطولة قسم العرب بدورى مستقبل وطن، وذلك فى النسخة الرابعة للدورى تحت شعار "الرياضة للجميع – أنت بطل" والتى شارك فيها 8 فرق، وذلك ضمن فعاليات بطولة الدورى على مستوى الأقسام بمحافظة بورسعيد، وقام بتسليم الجوائز النواب، وشهدت فعاليات الأدوار التمهيدية حضور للقيادات الحزبية، وكذلك حضورًا جماهيريًا مكثفًا أضفى حالة من الإثارة فى الملعب بين اللاعبين، وذلك بمشاركة أعضاء الهيكل التنظيمى لأمانة الحزب بالعرب، وأمناء الوحدات والمساعدين.

وفى محافظة قنا، أعلنت أمانة مركز نجع حمادى، فوز فريق القصر فى حصد لقب بطولة دورى مستقبل وطن الموسم الرابع، بعد الفوز على فريق "الشرقى بهجورة ب"، ليكون فريق القصر بطلا متوجاً لدورى على مستوى المركز.

أعلنت أمانة مركز الوقف، فوز فريق فيوتشر فى حصد لقب بطولة دورى مستقبل وطن الموسم الرابع بمركز الوقف بعد الفوز على نظيره نجوم المراشدة، ليكون فريق فيوتشر بطلاً متوجاً لدورى على مستوى المركز.

أعلنت أمانة مركز قوص، فوز فريق الإرسنال فى حصد لقب بطولة دورى مستقبل وطن الموسم الرابع بمركز الوقف بعد الفوز على نظيره الشعب، ليكون فريق الإرسنال بطلاً متوجاً لدورى على مستوى المركز.

وفى محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة مدينة القصير، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، حيث ألقى الضوء خلال الاحتفالية على جانب من حياة صاحب السيرة العطرة والذى ضرب للبشرية اروع الامثال فى التسامح وحب الأوطان والتشبث بتراب الوطن فكان بذلك القدوة التى يحتذى بها والمعلم الذى علم البشرية كلها، وشارك فى الحفل عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والحزبية بمدينة القصير، وفى ختام الحفل كرمت أمانة المدينة، المواهب الفنية المتميزة فى كافة مجالات الفنون والثقافة.

وفى محافظة الشرقية، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، على ختام نهائى دورى مستقبل وطن فى نسخته الرابعة، بمراكز ومدن الصالحية الجديدة وأولاد صقر والإبراهيمية وديرب نجم منافسات قوية وغير مسبوقة فى التصفيات النهائية للعام الرابع على التوالى.

وفى محافظة جنوب سيناء، واصلت أمانات مدن طور سيناء وأبورديس ودهب وأبو زنيمة وشرم الشيخ، توزيع الحقائب والأدوات المدرسية على الطلبة والطالبات، وذلك لدعمهم فى العملية التعليمية، حيث ضمت الحقيبة المدرسية الأقلام والكراسات، فى إطار مبادرة "أهلا مدراس"، لرسم البهجة والبسمة على وجوه الطلاب.

وفى محافظة القليوبية، أقامت أمانة مدينة العبور، لقاء القمة فى نهائى دورى مستقبل وطن فى نسختة الرابعة، على ملعب العالمى فى مركز سيتى كلوب، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى، وتلاها ذكر بعض من أيات القرآن الكريم، وفقرة استعراضية لفرقة وزارة الشباب والرياضة وعرض لمواهب الكاراتية، وأسفرت عن فوز فريق نجوم العبور متوجاً بطلا للدورى على مستوى المدينة، حيث تم توزيع الجوائز المالية للفرق الاولى الاربعة وتم تسليم الكاس للفريق الفائز والميداليات والدروع لباقى الفرق.

كما اختتمت أمانة مدينة شبرا الخيمة غرب، فاعليات دورى مستقبل وطن، فى نسخته الرابعة، بمركز شباب بيجام، وحصل فريق نجوم أمانة الشباب على المركز الأول ليتوج بطلاً للدورى على مستوى المدينة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.



انشطة رياضية مختلفه



انشطة رياضية



بيع اللحوم بأسعار مخفضة



بيع مستلزمات المدارس



تكريم أوائل الطلبة



توزيع السلع



توزيع حلوى المولد النبوي



توزيع حلوى المولد



جانب من الفعاليات اليوم



جانب من الفعاليات



جانب من الندوات



جانب من فعاليات الحزب اليوم



دورات تثقيفية



دورى الحزب بأحد المحافظات



دورى الحزب



دورى حزب مستقبل وطن



على هامش الفعاليات اليوم