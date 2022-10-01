نقيب المحامين: الحوار الوطنى سيكون ناجحا وسيحقق أهدافه نحو الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون ناجحاً، وسيحقق جميع أهدافه للسير نحو الجمهورية الجديدة، مؤكداً أن هناك جدية وتعاوناً وتنسيقاً حقيقياً بين كل المهتمين والمنظمين لهذا الحوار الوطني؛ الذى يتسع للجمي،ع وسيكون معبراً عن المشاركة الفعّالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن المصري.

ووجه " علام " فى تصريحات له، التحية والتقدير لجميع القوى والأحزاب السياسية التى لم تتردد لحظة للمشاركة فى هذا الحوار الوطنى الذى سيكون واحداً من أكبر المشاركات والحوارات السياسية المصرية، مشيداً بجميع القضايا والملفات التى تقدمت بها القوى السياسية والحزبية والشعبية لطرحها على طاولة الحوار الوطني.

وقال نقيب المحامين: " لقد تابعت بكل اهتمام كل مايثار من مناقشات وتصريحات حول هذا الملف المهم والوطني، واتضح لى أن هناك اصراراً من جميع القوى السياسية والحزبية والشعبية على المشاركة الحقيقية فى الحوار الوطني، وتغليب المصالح العليا لمصر على أى مصالح أخرى، وهناك حالة من الاصطفاف الوطنى الحقيقى مع الدولة المصرية لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، مؤكداً أن هناك اصراراً من الجميع أيضاً على تحقيق النجاح لهذا الحوار الذى يفرض تحدياته على الجميع، بما يجعلهم أمام مسئولية نجاحه، ووضع الرؤى التى تخدم صالح الوطن".

وأضاف رئيس اتحاد المحامين العرب، أن الحوار الوطنى بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء فى توقيت مناسب للغاية، خاصة فى ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتى يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة فى الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي، مؤكداً أن الحكومة وحدها لن تكون قادرة على التعامل مع مثل هذه الملفات والقضايا المهمة، ولذلك فإنه يتعين على جميع المؤسسات التنفيذية والبرلمانية والنقابية والحزبية والشعبية المشاركة فى التفاعل والتعاطى مع مثل هذه الملفات.

وأكد عبد الحليم علام، أن الحوار الوطنى فى حد ذاته هو ضرورة فى غاية الأهمية لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والوطنية فى صنع وصياغة مستقبل أفضل لمصر، ويمثل وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي، ويسهم فى الخروج بنتائج تخدم الوطن، معرباً عن ثقته التامة فى أن الحوار الوطنى سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة فى ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود فى طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التى لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التى تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة فى الحوار الوطني، وأن يكون هناك خروج باتفاق وتوصيات تحمل التأكيد على أننا لدينا أمل فى غد أفضل لشباب مصر الواعد، والاستمرار فى ملف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها المرأة المصرية فى المواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

واختتم نقيب المحامين تصريحاته قائلاً : "نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءاً مهماً داخل الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولدينا مشكلات فى التعامل مع مختلف الجهات، ونأمل وضعها على طاولة الحوار الوطنى للوصول إلى الجمهورية الجديدة التى نحلم بها جميعاً، مؤكداً حرص نقابة المحامين على المشاركة الفعالة فى هذا الحوار، وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم".